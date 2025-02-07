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ВКС РФ ударили по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины

ВКС РФ нанесли восемь ударов по газо-энергетической инфраструктуре Украины
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Gleb Garanich/Reuters

ВКС РФ нанесли восемь групповых ударов по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, высокоточные ракеты и ударные беспилотники ВС РФ поразили объекты, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения украинских дронов, склады боеприпасов и топлива ВСУ, а также пункты временного размещения бойцов ВСУ.

Перед этим сообщалось, что ВС РФ «Искандером» уничтожили более 50 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Также 5 февраля сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили места обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю.

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