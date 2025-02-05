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Российские военные поразили места обучения операторов дронов ВСУ

МО: ВС России поразили места обучения операторов дронов и специалистов РЭБ ВСУ
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Stringer/Reuters

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили места обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в своей сводке.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов РЭБ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также министерство обороны России сообщило, что за сутки российские войска уничтожили до 325 украинских военнослужащих в Курской области.

5 февраля Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие в ходе боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.

Ранее журналисты сообщили о заходе российских подразделений в Харьковскую область с нового направления.

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