Российские военные поразили места обучения операторов дронов ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили места обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в своей сводке.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов РЭБ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также министерство обороны России сообщило, что за сутки российские войска уничтожили до 325 украинских военнослужащих в Курской области.

5 февраля Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие в ходе боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.

Ранее журналисты сообщили о заходе российских подразделений в Харьковскую область с нового направления.