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Россия нанесла мощный удар «Искандером» по Сумской области

МО: ВС РФ «Искандером» уничтожили более 50 единиц техники ВСУ в Сумской области
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РИА Новости

Расчет комплекса «Искандер» произвел ракетный удар, в результате которого было уничтожено скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобилей.

«ОТРК 'Искандер-М' нанес удар по месту сосредоточения личного состава и военной техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области. Ударом был уничтожен склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронетехники и автомобилей повышенной проходимости», — сообщили в ведомстве.

Также 5 февраля сообщалось, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили места обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, бойцы группировок российских войск «Восток» и «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали до 180 солдат ВСУ.

Ранее украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия.

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