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Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны: 19 украинских военнослужащих сдались в плен ВС РФ за неделю
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В течение недели в зоне специальной военной операции в российский плен сдались 19 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с двумя солдатами ВСУ, взятыми в плен спецназом «Ахмат». По его словам, бойцы ВСУ должны сдаваться в плен российской армии, чтобы сохранить себе жизнь. Кадыров рассказал, что военнослужащих взяли в плен в районе Часова Яра, оба «здоровы, в прекрасном физическом состоянии».

5 февраля Министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В пресс-службе отметили, что на данный момент все бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее в Новосибирской области трое бойцов вернулись из украинского плена.

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