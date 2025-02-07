Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ прокомментировали атаки на мирное население Курской области

Совбез РФ: отдавшие приказы об атаках на жителей Курской области будут наказаны
close
Росгвардия/Telegram

Все, кто на Украине отдает приказы об атаках на мирных жителей Курской области, будут наказаны. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, передает ТАСС.

В Совбезе заявили, что в последнее время участились «случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов».

Гребенкин подчеркнул, что аппарат Совбеза устанавливает личности как авторов приказов об атаках, так и их исполнителей, чтобы привлечь их к ответственности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение в Курскую область наглядным объяснением смысла принципа, которым собирается руководствоваться президент США Дональд Трамп, о «мире через силу».

В январе американское издание The Hill писало, что у Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, именно поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий на Украине. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн призвал к скорейшему восстановлению Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами