Все, кто на Украине отдает приказы об атаках на мирных жителей Курской области, будут наказаны. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин, передает ТАСС.

В Совбезе заявили, что в последнее время участились «случаи применения вооруженными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов».

Гребенкин подчеркнул, что аппарат Совбеза устанавливает личности как авторов приказов об атаках, так и их исполнителей, чтобы привлечь их к ответственности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение в Курскую область наглядным объяснением смысла принципа, которым собирается руководствоваться президент США Дональд Трамп, о «мире через силу».

В январе американское издание The Hill писало, что у Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, именно поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий на Украине. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн призвал к скорейшему восстановлению Курской области.