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На Западе признали, что авианосцы США беззащитны перед «Орешником»

National Interest: «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
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Wikimedia Commons

Российские гиперзвуковые ракеты «Орешник» обладают высокой точностью и способны нацеливаться на крупные объекты, такие как авианосцы, несмотря на их размеры и защитные системы. Об этом сообщает издание The National Interest.

По информации автора, после удара ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре «ангелы-хранители» авианосцев по всему миру ощутили угрозу. Указано, что гиперзвуковая ракета эффективно поражает значительные поверхности целей, и названа «гиперзвуковым дробовиком», так как обстреливает объект множеством боеголовок из разделяющейся головной части.

Несмотря на сложность уничтожения самого авианосца, «Орешник» становится серьезной угрозой, так как достаточно просто вывести его из строя, что станет причиной его возвращения в порт.

Издание также отмечает, что стоимость одной ракеты «Орешник» сопоставима с ценой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая в 2023 году оценивалась в около 40,3 миллиона долларов. В то время как строительство авианосца типа «Нимиц» обходится США в сумму от 6,2 до 11,2 миллиардов долларов. Даже с учетом применения до 50 ракет для уничтожения авианосца, сумма затрат будет значительно ниже стоимости самого корабля, при этом одной ракетой «Орешник» вполне можно справиться с задачей.

США продолжают усиленно совершенствовать свою интегрированную противоракетную оборону. Президент США Дональд Трамп намерен создать противоракетный щит «Железный купол» для защиты своей страны. Как собираются защищаться Соединенные Штаты и сильно ли повлияло на планы Вашингтона в этой сфере испытание российского ракетного комплекса «Орешник» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

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