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Иран показал свой первый авианосец для дронов

Иран официально представил первый авианосец для дронов
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Wikimedia Commons

Иран включил в свои военно-морские силы авианосец Martyr Bagheri, предназначенный для беспилотников. Об этом пишет Tasnim.

Из материала следует, что авианосец представляет собой мобильную платформу для проведения операций с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вертолетов в открытых водах.

Источник сообщает, что корабль способен размещать несколько эскадрилий беспилотников, запускать боевые дроны, а также управлять запущенными воздушными целями.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «слишком близок» к созданию ядерного оружия. Он добавил, что Вашингтон не позволит Тегерану заполучить данный вид вооружения.

Тем временем иранская сторона не раз заявляла о важности сотрудничества с Россией. Так, глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази заявлял, что между Ираном и Россией нет препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества.

Ранее в Белом доме оценили возможность вооруженного конфликта США с Ираном.

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