В Иране не увидели препятствий для военно-технического сотрудничества с Россией

Между Ираном и Россией нет препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.
«Нет препятствий между Ираном и РФ для сделок по вопросу вооружений», — сказал он.
По словам Харрази, иранская сторона ведет переговоры о покупке российских истребителей.
«Мы должны подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с РФ в ближайшем будущем», — отметил он.
Кроме того, советник верховного лидера Ирана назвал ложными очередные обвинения в якобы поставках вооружений РФ.
В 2023 году Министерство обороны Ирана сообщало о приобретении российских истребителей Су-35.
До этого посол России в Иране Алексей Дедов заявлял, что процесс подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном находится на «финишной прямой».
Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.