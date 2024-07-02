В Иране не увидели препятствий для военно-технического сотрудничества с Россией

Между Ираном и Россией нет препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.

«Нет препятствий между Ираном и РФ для сделок по вопросу вооружений», — сказал он.

По словам Харрази, иранская сторона ведет переговоры о покупке российских истребителей.

«Мы должны подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с РФ в ближайшем будущем», — отметил он.

Кроме того, советник верховного лидера Ирана назвал ложными очередные обвинения в якобы поставках вооружений РФ.

В 2023 году Министерство обороны Ирана сообщало о приобретении российских истребителей Су-35.

До этого посол России в Иране Алексей Дедов заявлял, что процесс подписания соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном находится на «финишной прямой».

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.