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В Белом доме оценили возможность вооруженного конфликта США с Ираном

Белый дом: США не стремятся к войне и конфликту с Ираном

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не стремится к войне и вооруженному конфликту с Тегераном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона не ищет вооруженного конфликта с иранским режимом.

Таким образом Кирби ответил на вопрос о том, рассматривают ли США возможность нанесения ударов по Ирану.

До этого бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон призвал к «непропорциональным ударам» по территории Ирана после атаки на базу Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Его заявление с упоминанием роли Ирана в проведении нападения опубликовал Белый дом.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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