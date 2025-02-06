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Посол РФ прокомментировал призыв Киева о переброске военных ЕС на Украину

Посол РФ Мешков: призыв Киева о 200 тысячах военных ЕС на Украине нереалистичен
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Mindaugas Kulbis/AP

Российский посол во Франции Алексей Мешков уверен, что Запад исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и не способен на дальнейшее наращивание поставок вооружений. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Посол также назвал нереалистичным призыв Владимира Зеленского о направлении на Украину 200 тысяч «миротворцев».

Мешков подчеркнул, что текущий уровень поддержки со стороны стран Запада, включающий в себя поставки вооружений и военнослужащих из регулярных армий, близок к своему пределу. Он выразил убежденность, что в случае снижения уровня поддержки со стороны США, Европа не сможет существенно увеличить объемы военной помощи Киеву.

Дипломат также обратил внимание на то, что президентские полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, что делает его заявления еще менее весомыми.

В январе Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы на Украине. По словам украинского лидера, у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для РФ. Он также заявил, что Трамп «может подтолкнуть Путина к миру».

Ранее в офисе Зеленского рассказали, сколько военных участвуют в боевых действиях.

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