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В офисе Зеленского рассказали, сколько военных участвуют в боевых действиях

Подоляк утверждает, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч военных ВСУ

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Подоляк отметил, что главкому ВСУ Александру Сырскому предстоит провести справедливую ротацию военных и пересмотреть этот вопрос. Он добавил, что численность украинской армии составляет около 1 млн человек.

«На фронте кое-кто находится 24/7, чтобы не было разрыва (с теми, кто еще не воевал. — «Газета.Ru») и, безусловно, была правильно построена логистика, подготовка людей, которые пойдут на ротацию и комплектацию, нужно, чтобы ТЦК (военкоматы. — «Газета.Ru») работали немного иначе... Мобилизация, ротация и демобилизация — это пробел, который нужно решить», — пояснил советник главы офиса украинского президента.

До этого генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» говорил, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация на Купянском направлении.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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