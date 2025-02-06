Стала известна возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Mash: ВСУ пытаются вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи

Украинская армия перевела подразделения в сторону села Уланок Курской области, чтобы вернуть под огневой контроль трассу от Сум до Суджи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов канала, наступление украинской армии на данном направлении началось рано утром. Командование ВСУ перебросило к селу Уланок порядка 500 солдат. Целью операции является возвращение трассы, по которой украинские подразделения получают подкрепление. В ходе наступления ВСУ задействовали тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. На данный момент, по данным Mash, бойцы ВС РФ уничтожили одну боевую бронированную машину и два танка противника.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям оккупированных территорий Курской области.

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Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.