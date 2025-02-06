Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области

Зеленский заявил о важности вторжения в Курскую область при мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с вторжением ВСУ на территорию Курской области. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«В какой-то момент, когда война двинется к дипломатическому решению, станет ясно, насколько важна была эта операция [вторжение в Курскую область]», — указал Зеленский.

Он также утверждает, что Россия не вытеснит ВСУ из региона «в ближайшее время».

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

1 февраля Минобороны РФ сообщило что, украинская сторона потеряла более 56,5 тыс. военных, почти 330 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортеров и около 1665 боевых бронированных машин в ходе вторжения в Курскую область.

Ранее Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе.