Российские военнослужащие нанесли удар по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным пресс-службы, бойцы ВС РФ нанесли удар по позициям противника в 142 районах боевых действий. В ходе боя российские солдаты нанесли поражение военным аэродромам и местам хранения беспилотников противника.

В сводке Минобороны за прошедшие сутки сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две французские авиационные бомбы Hammer, 10 снарядов HIMARS и 106 беспилотников украинской армии.

По данным пресс-службы, всего с момента начала боевых действий ВС РФ уничтожили 653 самолета, 283 вертолета, более 42 тыс. беспилотников, а также 590 зенитных ракетных комплексов противника.

Накануне сообщалось, что российские военные нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу у села Колодези в ДНР. В результате боя четверо украинских диверсантов были уничтожены, а еще двоих удалось взять в плен.

Ранее российские разведчики уничтожили набитый взрывчаткой катер ВСУ.