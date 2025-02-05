РИА Новости: ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у села Колодези в ДНР

Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) у села Колодези в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства.

Как сообщил источник РИА Новости, военнослужащие группировки «Запад» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, которая входила в состав 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате боя четверо украинских диверсантов были уничтожены, а еще двое взяты в плен.

Уточняется, что это произошло на территории ДНР, которая не контролируется российскими войсками.

5 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска нанесли удар по украинским подразделениям и зашли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.

1 февраля Минобороны РФ сообщало об успешных действиях группировки войск «Днепр», нанесшей значительный урон двум бригадам береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее ВСУ использовали около сотни дронов под Волчанском.