Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две французские авиационные бомбы «Hammer», 10 снарядов HIMARS и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным пресс-службы, с момента начала боевых действий ВС РФ уничтожили 653 самолета, 283 вертолета, более 42 тыс. беспилотников, а также 590 зенитных ракетных комплексов и порядка 20 тыс. танков и бронированных машин украинской армии.

Помимо этого, солдаты армии России поразили свыше 20 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и порядка 30 тыс. автомобилей.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по цеху сборки дроном в районе завода «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По его словам, об этих прилетах «молчат».

Также Лебедев рассказывал, что этим же утром российские военнослужащие нанесли удар по зданию академии Национальной гвардии Украины, расположенному в Харькове. По предварительным данным, в результате прилета были ликвидированы несколько полковников Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры.