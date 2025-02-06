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Российские разведчики уничтожили набитый взрывчаткой катер ВСУ

Минобороны: ВС РФ ликвидировали набитый взрывчаткой катер ВСУ на Днепре

Российские разведчики из группировки «Днепр» ликвидировали катер украинской армии, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Применив ударные БПЛА, наши военнослужащие первым дроном обездвижили дистанционно управляемую моторную лодку, а вторым попаданием уничтожили ее», — говорится в сообщении.

1 февраля оборонное ведомство сообщало об уничтожении безэкипажного катера вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря.

В тот же день системы противовоздушной обороны сбили девять украинских дронов в небе над российскими регионами. Большую часть беспилотников — семь — перехватили в Брянской области, а в Саратовской и Белгородской областях нейтрализовали по одному летательному аппарату украинских войск.

Ранее Кадыров опубликовал видео с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга».

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