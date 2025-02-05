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Российские военные нанесли удары по местам базирования ВСУ в Запорожской области

Лебедев: удары нанесены по местам базирования ВСУ под Запорожьем
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие нанесли удары по местам базирования украинской армии на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Запорожской области прилетало в населенные пункты Орехов и Преображенка», — заявил он.

По словам Лебедева, первый удар пришелся на укрепление солдат ВСУ в Орехове, а второй снаряд попал по пункту временной дислокации противника в Преображенке.

Он добавил, что командование ВСУ безуспешно пыталось вывезти группу раненых бойцов и заменить их новыми подразделениями.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия нанесла удар по двум школам. По его словам, одна из школ недействующая, во второй на момент атаки находились 27 детей, которых оперативно эвакуировали.

1 февраля Минобороны РФ сообщало об успешных действиях группировки войск «Днепр», нанесшей значительный урон двум бригадам береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры.

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