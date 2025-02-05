На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава администрации Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале заявил о повреждении объектов инфраструктуры.

Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Он пояснил, что ударам в регионе подверглись девять населенных пунктов.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Полтавской области Украины повреждено газодобывающее предприятие.

Собеседник издания подчеркнул, что масштаб и характер повреждений точно неизвестны. Была временно прекращена подача газа близлежащим населенным пунктам.

Если в будущем на Украине продолжится вывод из строя газодобывающих предприятий, то это может серьезно осложнить ситуацию с запасами газа в стране, а также усилить зависимость Киева от импорта топлива, отмечалось в материале.

Также Федоров сообщал, что в подконтрольных украинской стороне районах Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения.

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