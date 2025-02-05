Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о заходе российских войск на Украину с нового направления

«РВ»: российские войска зашли в Харьковскую область из Белгородской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие провели операцию на границе и зашли в Харьковскую область из Белгородской области, что стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Из публикации следует, что благодаря этому бойцам Вооруженных сил РФ удалось занять участок территории в районе поселка Тополи. Населенный пункт находится между поселком Уразово в Белгородской области и поселком Двуречная в Харьковской области.

«В выходные (1-2 февраля — «Газета.Ru») появились первые данные, что наши штурмовики развивают наступление, уничтожая оборону ВСУ в районе Тополей», — подчеркнули журналисты.

По их словам, в тот момент подразделения ВС РФ смогли продвинуться на данном участке фронта на глубину до одного километра.

5 февраля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о положительных изменениях на Купянском направлении. Как он сказал, за последнее время российские военнослужащие взяли под контроль довольно много населенных пунктов на этом участке фронта. В том числе речь идет о поселке Двуречная, который ВС РФ сейчас зачищают от остатков украинских формирований.

Ранее в Харьковской области рассказали, что регион имеет серьезное стратегическое и политическое значение для РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами