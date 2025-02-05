Стало известно о заходе российских войск на Украину с нового направления

Российские военнослужащие провели операцию на границе и зашли в Харьковскую область из Белгородской области, что стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Из публикации следует, что благодаря этому бойцам Вооруженных сил РФ удалось занять участок территории в районе поселка Тополи. Населенный пункт находится между поселком Уразово в Белгородской области и поселком Двуречная в Харьковской области.

«В выходные (1-2 февраля — «Газета.Ru») появились первые данные, что наши штурмовики развивают наступление, уничтожая оборону ВСУ в районе Тополей», — подчеркнули журналисты.

По их словам, в тот момент подразделения ВС РФ смогли продвинуться на данном участке фронта на глубину до одного километра.

5 февраля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о положительных изменениях на Купянском направлении. Как он сказал, за последнее время российские военнослужащие взяли под контроль довольно много населенных пунктов на этом участке фронта. В том числе речь идет о поселке Двуречная, который ВС РФ сейчас зачищают от остатков украинских формирований.

Ранее в Харьковской области рассказали, что регион имеет серьезное стратегическое и политическое значение для РФ.