В Израиле приготовились к выселению палестинцев из Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным подготовить план, позволяющий жителям сектора Газа добровольно покинуть анклав и перебраться в другие страны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Кац заявил, что приветствует план президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев. По его словам, палестинцам должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции, как это принято в большинстве стран мира.

Министр уточнил, что план будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также спецмеры для выезда по морю и воздуху.

26 января Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в США испугались заявлений Трампа по сектору Газа.