Пленный боец ВСУ призвал украинских мужчин скрываться от ТЦК

Украинцам лучше скрываться от представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) или эмигрировать. Об этом заявил РИА Новости пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Мищевский.

Он рассказал, что был мобилизован в Одессе в ноябре 2022 года. Его обучали всего одну неделю, после чего направили на несколько дней в Курахово, а оттуда в Красногоровку, которая находится в Донецкой народной республике. Десантник недолго участвовал в боях за город в составе 79-й бригады ВСУ — уже на второй день боец получил ранение и попал в плен. Это произошло в конце 2022 года, с тех пор он находился в плену.

«Я думаю, лучше скрываться какими-то возможностями. Если есть возможность — уехать. Чтобы не получилось такой ситуации, как у меня, потому что это никому не надо», — сказал Мищевский.

В среду министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». По данным агентства, среди обменянных был и Мищевский.

В оборонном ведомстве отметили, что сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные Украиной военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее украинский пленный рассказал, как два года скрывался от военкомов после контузии.