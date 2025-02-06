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В Астраханской области отразили атаку беспилотников

На севере Астраханской области удалось сорвать попытку атаки ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины ночью попытались атаковать северную часть Астраханской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Ахтубинского района.

«Сегодня ночью ВСУ вновь была предпринята попытка атаковать север Астраханской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:07 по московскому времени.

Обошлось без повреждений и пострадавших. В районной администрации добавили, что силовые структуры отработали штатно.

Незадолго до этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений в результате атаки нет, добавил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Кроме того, в городе Геническе Херсонской области три жилых дома получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что 15 человек были эвакуированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.

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Атаки БПЛА на Россию
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