Воздушную атаку отразили ночью в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений в результате атаки нет. Информация о последствиях будет уточняться, добавил Слюсарь.

Поздно вечером 5 февраля глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко сообщал, что в районе города сработали системы противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря.

Ранее дрон ВСУ упал на резервуар с нефтепродуктами на Кубани.