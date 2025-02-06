В Херсонской области украинские дроны повредили три жилых дома

В городе Геническ Херсонской области три жилых дома получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:40 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших, 15 человек были эвакуированы, отметил Сальдо. В настоящее время организована работа экстренных служб, добавил он.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что украинские беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. По его информации, местные жители слышали пролет минимум трех беспилотников над городом.

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко несколькими часами ранее заявил, что в районе города сработали системы противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.