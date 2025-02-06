Комплексы «Ярс» Йошкар-Олинского соединения вышли на маршруты боевого патрулирования

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» в Йошкар-Олинском ракетном соединении вышли на маршруты боевого патрулирования, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что расчеты ПГРК «Ярс» выполняют задачи по совершению марша протяженностью 100 км.

В министерстве добавили, что военнослужащие также решают вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам. В рамках маневров подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК.

До этого в Минобороны заявили, что Татищевская ракетная дивизия в ближайшее время будет переоснащена на ракетный комплекс «Ярс».

В военном ведомстве уточнили, что перевооружение дислоцированного в Калужской области Козельского ракетного соединения завершится в 2025 году.

17 декабря сообщалось, что подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Бологовского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках учений с участием беспилотников.

Ранее российские военные отработали нанесение массированного ядерного удара.