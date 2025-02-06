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Жителей Самарской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

МЧС сообщило об опасности атаки дронов в Самарской области
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого сообщалось, что в городе Геническе Херсонской области три жилых дома получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что обошлось без пострадавших, 15 человек были эвакуированы.

Кроме того, Telegram-канал Mash заявил, что украинские беспилотники атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. По его информации, местные жители слышали пролет минимум трех беспилотников над городом.

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко до этого рассказал, что в районе города сработали системы противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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