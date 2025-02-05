В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала система ПВО

Бондаренко: в Приморско-Ахтарске на Кубани сработали средства ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава округа Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.

«Просим соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам — работает ПВО. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — сказал Бондаренко.

Кроме того, глава округа призвал местных жителей не производить видео- и фотосъемку.

Как до этого сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря.

5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сбитый российскими системами ПВО украинский беспилотник упал на резервуар с нефтепродуктами, в результате чего возник пожар.

Позже Кондратьев сообщал, что пожар локализовали. В тушении возгорания приняли участие 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте происшествия контролировал глава Каневского района. Согласно его докладам, возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем.