Российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, доставили в Москву. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Военнослужащие прибыли на военно-транспортном самолете Ил-76МД.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». До перелета в Москву российские военнослужащие находились на территории Белоруссии. Там им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками. В России им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Минобороны РФ выразило благодарность Объединенным Арабским Эмиратам, которые оказали посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из плена.

5 февраля испанская газета El Pais писала, что у России сильная армия и больше знаний в вопросах военного дела — это признали украинские военные. Солдат ВСУ рассказал журналистам издания, что украинская армия не сможет закончить конфликт на поле боя, так как ВС России ее «намного превосходят». Кроме того, бойцы ВСУ жалуются на нехватку вооружения, снарядов, запасных частей для техники, а также беспилотников.

Ранее генсек НАТО отказался считать, что Украина проигрывает в конфликте.