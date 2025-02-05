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Появились первые фото с обмена российскими и украинскими пленными

«МИГ России» опубликовал первые фото с обмена пленными между РФ и Украиной
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Telegram-канал МИГ России

Опубликованы первые кадры с обмена пленными между Россией и Украиной. Они размещены в Telegram-канале «МИГ России».

На фото можно увидеть самих солдат, которые пошли на обмен, а также автобусы.

5 февраля министерство обороны РФ подтвердило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В российском оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В Минобороны отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Посредником в переговорах выступили ОАЭ.

20 декабря Россия и Украина обменялись солдатами, которым не удалось вернуться с фронта, по формуле «42 на 503». По украинским данным, большая часть возвращенных солдат ВСУ была ликвидирована на Донецком направлении.

Ранее Кадыров опубликовал кадры с мобилизованным украинским бойцом, попавшим в плен.

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