Российский боец рассказал о просьбе к военным на стене брошенного дома в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) владельцы брошенного дома оставили послание российским военным на стене сарая. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Кочевник, его слова приводит портал «Северный край».

По словам собеседника издания, когда он с сослуживцами оказался во дворе покинутого дома, то увидел написанное мелом обращение. В нем бывшие владельцы обратились к бойцам с просьбой кормить оставшихся без хозяев животных. Взамен владельцы дома разрешали военным есть яйца, которые снесут куры.

«Зерно, дорогие ребята, в сарае, курочки несутся, можете их покормить, они вам будут яйца носить. Подкармливайте, пожалуйста, наших собак», — привел Кочевник содержание послания.

Российский военнослужащий добавил, что в зоне спецоперации многие дома оказались брошены бежавшими от боевых действий владельцами.

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