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Российский боец рассказал о просьбе к военным на стене брошенного дома в зоне СВО

Боец ВС РФ Кочевник: в зоне СВО военным оставили послание на стене сарая
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Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) владельцы брошенного дома оставили послание российским военным на стене сарая. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Кочевник, его слова приводит портал «Северный край».

По словам собеседника издания, когда он с сослуживцами оказался во дворе покинутого дома, то увидел написанное мелом обращение. В нем бывшие владельцы обратились к бойцам с просьбой кормить оставшихся без хозяев животных. Взамен владельцы дома разрешали военным есть яйца, которые снесут куры.

«Зерно, дорогие ребята, в сарае, курочки несутся, можете их покормить, они вам будут яйца носить. Подкармливайте, пожалуйста, наших собак», — привел Кочевник содержание послания.

Российский военнослужащий добавил, что в зоне спецоперации многие дома оказались брошены бежавшими от боевых действий владельцами.

Незадолго до этого сообщалось, что в Кремле считают «пустыми словами» готовность Владимира Зеленского к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь в Госдуме отметили, что признание украинским лидером невозможности возврата территорий является наступлением «периода правды». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили необходимость мобилизации.

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