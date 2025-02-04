В Госдуме оценили необходимость мобилизации

Депутат Соболев сообщил, что в России сейчас не нужно проводить мобилизацию

В России в настоящее время нет необходимости в новой мобилизации. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI.

«Если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже», — подчеркнул он.

Вооруженным силам России нужны обученные люди с военно-учетной специальностью, которые «в совершенстве владеют оружием и могут действовать в составе своих частей и подразделений», отметил Соболев. По его словам, при мобилизации «достичь такого быстро невозможно».

«Поэтому нужно дальше продолжать набор военнослужащих по контракту, но самым тщательным образом обучать их», — добавил депутат.

В конце января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году число контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, достигло отметки в 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч россиян отправились добровольцами на специальную военную операцию, отметил он. Медведев добавил, что в 2024 году среднее ежедневное количество контрактников, вступивших в ряды ВС РФ превышало, одну тысячу человек.

Ранее Путин объяснил, почему РФ не нужна мобилизация.