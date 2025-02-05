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В Харьковской области заявили о расширении зоны контроля ВС РФ для наступления

Ганчев: российские войска расширили зону контроля для дальнейшего наступления
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что, взяв село Новомлынск в регионе, российские войска расширили зону контроля на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Ганчев отметил, что Новомлынск находится рядом со взятым под контроль российских войск в конце января селом Двуречная.

5 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» в ходе боевых действий взяли населенный пункт Новомлынск. Бойцы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 230 военнослужащих и три склада боеприпасов в зоне ответственности группировок российских войск «Север» и «Юг» в Харьковской области и Донецкой народной республике.

Ранее в Харьковской области заявили об усилении обстрелов ВСУ.

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