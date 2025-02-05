В Харьковской области заявили об усилении обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины стали активнее стрелять по мирным жителям Харьковской области на фоне наступления Вооруженных сил России в регионе. Об этом ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Наши войска освободили за последнее время достаточно много населенных пунктов. <...> К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Жители, которые констатируют, что усилилось количество обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований», — заявил Ганчев.

Он пояснил, что после того, как российские войска продвигаются вперед, ВСУ подтягивают артиллерию и начинают стрелять по освобожденным населенным пунктам.

До этого Виталий Ганчев заявил, что на Купянском направлении есть положительные изменения.

Он подчеркнул, что поселок Двуречная на правом берегу Оскола имеет важное значение. Взятие этого населенного пункта под контроль позволит российским войскам развить наступление на нескольких направлениях.

Ранее Ганчев рассказал, как Харьков превратился в город женщин.