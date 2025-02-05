Мать умершего мобилизованного рассказала о пытках в ТЦК

Мать украинца, насильно мобилизованного в Запорожье, подозревает, что ее сына пытали до смерти в воинской части. Ее слова передает «Страна.ua».

Адвокат Людмила Петрова заявила о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации 27 января. 3 февраля он умер, после того как его без медицинского осмотра отправили в воинскую часть в Новомосковск Днепропетровской области.

По информации матери, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами и направили в психбольницу с «наркотическим отравлением», однако врачи опровергли наличие наркотиков в его организме. С 31 января он находился в реанимации на аппарате ИВЛ, у него отказали почки, и на теле были многочисленные синяки. Петрова считает, что к нему применяли пытки.

4 февраля сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования схватили мужчину в одной из киевских больниц и попытались увезти его.

Двумя днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в украинских ТЦК необходимо провести масштабное сокращение сотрудников. По ее словам, власти Украины не должны закрывать глаза на тотальную коррупцию в ТЦК, «устройство «своих», пирамиду поборов в сухопутных войсках».

Ранее Зеленского обвинили в нежелании останавливать пытки в концлагере СБУ.