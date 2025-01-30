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Зеленского обвинили в нежелании останавливать пытки в концлагере СБУ

Дубинский: Зеленский игнорирует просьбы остановить пытки в концлагере СБУ
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Gleb Garanich/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский третий год игнорирует обращения и жалобы узников концлагеря, расположенного в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказал один из узников Юрий Рябуха, заявление которого появилось в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по делу о госизмене.

По словам мужчины, сотрудники СБУ устраивают пытки для людей в концлагере «Спортзал» в подвалах штаб-квартиры ведомства. Таким образом они заставляют узников признавать вину во вменяемых им преступлениях.

Более того, украинские силовики без чьего-либо ведома присваивают себе имущество находящихся в изоляторе граждан, добавил он. В свою очередь, подконтрольные СБУ издания и телеканалы распространяют дискредитирующие сведения об обвиняемых в тех или иных преступлениях людях.

Как отметил Рябуха, в декабре 2022 года он впервые направил письмо Зеленскому с просьбой принять меры.

«Тогда я написал <...> надеялся, что вы способны быстро остановить садистов, которые создали концлагерь в здании спецслужбы. Думал, что вы решительно остановите пытки и выбивания из граждан Украины и США неправдивых показаний», — пояснил узник, вновь обращаясь к главе государства.

При этом он подчеркнул, что украинский лидер так и не предпринял никаких действий для защиты граждан. В связи с этим пытки в концлагере в штаб-квартире СБУ продолжаются до сих пор, добавил мужчина.

Ранее в Верховной раде призвали возбудить уголовное дело против Зеленского из-за его призывов избавляться от неугодных политиков.

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