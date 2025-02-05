В США готовятся вывести свои войска из Сирии

Министерство обороны США начало разработку плана по выводу всех войск страны из Сирии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника в Пентагоне.

Соответствующий план военным поручили разработать после заявлений президента США Дональда Трампа о заинтересованности в выводе американских войск из ближневосточного государства. По словам собеседников канала, сейчас на разработке находятся планы по выводу войск через 30, 60 или 90 дней.

Это будет второй случай за последние годы, когда США полностью выводят свои войска из другой страны. В 2021 году все американские военные покинули Афганистан. Это положило конец почти 20-летнему военному присутствию CША на афганской территории.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии.