В Краснодарском крае потушили резервуар с нефтью после падения беспилотников ВСУ

Резервуар с нефтью потушили после удара ВСУ в Краснодарском крае

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в станице Новоминской Краснодарского края после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано», — говорится в сообщении.

До этого специалисты локализовали пожар, возникший в результате падения обломков БПЛА на резервуар с остатками нефти. В тушении пожара участвовали 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте происшествия контролировал глава Каневского района. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

5 февраля Кондратьев сообщил, что сбитые российскими системами противовоздушной обороны в станице Новоминской обломки украинского беспилотника упали на резервуар с остатками нефтепродуктов. Начавшемуся пожару присвоили вторую категорию сложности.

Ранее появились кадры пожара в Краснодарском крае после атаки беспилотника ВСУ.