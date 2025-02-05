На Кубани локализовано возникшее в результате падения обломков дрона возгорание

Кондратьев: на Кубани локализовали возникшее от падения обломков БПЛА возгорание

На Кубани локализовали пожар, возникший в результате падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефти. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В тушении пожара участвуют 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте происшествия контролирует глава Каневского района. Согласно его докладам, возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.

5 февраля Кондратьев сообщил, что сбитые российскими системами противовоздушной обороны в станице Новоминской обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на резервуар с остатками нефтепродуктов. Начавшемуся пожару присвоили вторую категорию сложности.

31 января сообщалось, что беспилотники ВСУ попытались атаковать два нефтезавода в России.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем.