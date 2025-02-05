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В Краснодарском крае сбили дрон

Губернатор Кондратьев: дрон ВСУ упал на резервуар с нефтепродуктами на Кубани
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Сбитый российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на резервуар с нефтепродуктами на Кубани, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — заявил чиновник.

Инцидент произошел в станице Новоминской Каневского района.

До этого в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадала женщина.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее появились кадры пожара на НПЗ в Ростовской области после атаки БПЛА и ракет ВСУ.

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