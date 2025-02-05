Появились кадры пожара в Краснодарском крае после атаки беспилотника ВСУ

Появилось видео пожара в Краснодарском крае после атаки беспилотника ВСУ

Видеозапись пожара, вспыхнувшего в станице Новоминской Краснодарского края после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал Baza.

Очевидец смог снять на видео объятый пламенем резервуар с нефтепродуктами и огромный столб дыма.

Несколькими часами ранее на Кубани локализовали пожар, возникший в результате падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефти. В тушении пожара участвовали 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте происшествия контролировал глава Каневского района. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

5 февраля Кондратьев сообщил, что сбитые российскими системами противовоздушной обороны в станице Новоминской обломки украинского беспилотника упали на резервуар с остатками нефтепродуктов. Начавшемуся пожару присвоили вторую категорию сложности.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем.