Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали, сколько дронов ВСУ уничтожили за ночь

МО РФ: за ночь силы ПВО уничтожили над регионами четыре украинских дрона
close
Reuters

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России четыре украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, два беспилотника были сбиты над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сбитый российскими силами ПВО украинский дрон упал на резервуар с нефтепродуктами.

Позже Кондратьев сообщал, что на Кубани локализовали пожар, возникший в результате падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефти.

В тушении пожара участвовали 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте происшествия контролировал глава Каневского района. Согласно его докладам, возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами