В Минобороны РФ рассказали, сколько дронов ВСУ уничтожили за ночь

МО РФ: за ночь силы ПВО уничтожили над регионами четыре украинских дрона

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России четыре украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, два беспилотника были сбиты над территорией Курской области, еще два — над Белгородской областью.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сбитый российскими силами ПВО украинский дрон упал на резервуар с нефтепродуктами.

Позже Кондратьев сообщал, что на Кубани локализовали пожар, возникший в результате падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефти.

В тушении пожара участвовали 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте происшествия контролировал глава Каневского района. Согласно его докладам, возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем.