Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Каспийским морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над акваторией Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, атака противника была пресечена в 07:50 по московскому времени.

Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона ночью сбили несколько беспилотных летательных аппаратов.

Незадолго до этого сообщалось, что над Ростовской областью ночью уничтожили 29 беспилотников Украины. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах.

Кроме того, в ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появились кадры из атакованной дронами Астраханской области.