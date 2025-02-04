Тело вице-губернатора Приморья Ефремова эвакуировали с места гибели в Курской области

Тело вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова эвакуировали с места гибели в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин.

По словам депутата, с ноября 2022 года служившего вместе с Ефремовым в зоне специальной военной операции (СВО), 4 февраля удалось вытащить тело погибшего Ефремова.

Тарабарин отметил, что в районе места гибели Ефремова было много мин, а в воздухе находились беспилотники противника.

4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал героем погибшего вице-губернатора Приморского края.

2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее стало известно, что Ефремов во главе «Тигра» участвовал в «самых жестких операциях» на СВО.