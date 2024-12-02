SIPRI зафиксировал рост доходов оружейных компаний мира в 2023 году

В 2023 году доходы 100 крупнейших мировых компаний, занимающихся производством оружия и предоставлением связанных с этим услуг, составили $632 миллиарда, что на 4,2% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный ежегодный отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Наибольший рост наблюдался в России (+40%) и на Ближнем Востоке (+18%). Российские компании, включая «Ростех» и Объединенную судостроительную корпорацию, увеличили производство систем ПВО, ракет, БПЛА и другой военной техники на фоне конфликта в Украине. Совокупные доходы этих корпораций составили $25,5 млрд.

Североамериканские компании, представляющие США и Канаду, продемонстрировали рост доходов на 2,4%, достигнув $318 миллиардов. Из них 41 компания из США суммарно заработала $317 миллиардов (+2,5%), что составляет 50% от общемировых доходов от продажи оружия. Вместе с тем доходы двух ведущих компаний — Lockheed Martin и RTX — снизились на 1,6% и 1,3% соответственно, что связано с трудностями в наращивании производственных мощностей из-за проблем с цепочками поставок, особенно в области авиационной и противоракетной обороны.

В Европе 27 компаний увеличили свои доходы на 0,2%, составив $133 миллиарда (21% от мирового объема). Среди них семь компаний из Великобритании с общим доходом $47,7 миллиарда, при этом BAE Systems остается крупнейшей оборонной корпорацией континента. Наибольший рост наблюдался у Atomic Weapons Establishment, производящей ядерные боеголовки (+16%). Четыре немецкие компании — Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl — в сумме заработали $10,7 миллиарда, увеличив доход на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Единственная украинская компания в списке, JSC Ukrainian Defense Industry (бывший «Укроборонпром»), показала рост доходов на 69%, составив $2,2 миллиарда.

Китай занял второе место после США с общим доходом в $103 млрд. В стране отмечено снижение доходов у пяти из девяти корпораций на фоне экономического спада. Рост также наблюдался в Индии, Японии и Южной Корее, где компании воспользовались ростом внутреннего спроса и экспортными контрактами.

В то же время общий доход пяти французских компаний снизился на 8,5%, составив $25,5 миллиарда, что связано с падением оборота аэрокосмической компании Dassault Aviation Group. Она испытала снижение доходов на 41%, так как продажи истребителей Rafale упали на 60%. Также снизился доход трех трансъевропейских компаний — MBDA, Airbus и KNDS, которые в 2023 году заработали $21 миллиард, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. Две итальянские компании — Leonardo и Fincantieri — также столкнулись с падением доходов на 10%, заработав в сумме $12,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Швейцария упростит процедуры продажи оружия воюющим странам, за исключением Украины.