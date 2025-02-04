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ВСУ обстреляли три села в Белгородской области

Гладков: украинские БПЛА атаковали три села в Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Три села в Белгородской области были атакованы украинскими дронами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось атаке FPV-дрона, в результате его детонации в социальном объекте выбиты окна и повреждена линия электропередачи — в селе частично отсутствует электроснабжение», — написал он.

Под удар также попало село Березовка — там дрон врезался в легковой автомобиль. Также было атаковано село Двулучное Валуйского округа, дрон врезался в жилой дом.

По данным, предоставленным губернатором, никто из мирных жителей не пострадал.

В этот же день два других беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали село Рождественка, при этом один из них детонировал на территории частного домовладения. Второй дрон ударил по легковой машине.

Днем ранее три жителя хутора Церковный в Белгородской области пострадали при атаке ВСУ.

Ранее вражеские БПЛА атаковали несколько регионов России.

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