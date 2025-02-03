Три жителя хутора Церковный в Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

Гладков: в результате атаки дрона ВСУ пострадали три жителя хутора Церковный

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на хутор Церковный в Белгородской области достигло трех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество раненых в хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника увеличилось до трех. Еще одного мужчину со множественными осколочными ранениями бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Также атаке украинских войск подверглись хутор Екатериновка и село Тишанка в Волоконовском районе. Повреждены авто и два дома. А в селе Березовка Борисовского района дрон разбил лобовое стекло машины.

Другой беспилотник причинил повреждения домовладению в Козьмодемьяновке под Шебекино.

Днем 2 февраля Гладков сообщал, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу. Женщину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой увезли в областную клиническую больницу.

Ранее Гладков обратил внимание на грязные дороги в Белгороде.