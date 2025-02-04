Ряд населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Шесть населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одной из целей стал поселок Уразово. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды нанесли удары по населенному пункту с помощью дронов, тем самым повредив два легковых автомобиля и один объект торговли. Также урон получил объект социальной инфраструктуры — в здании оказались выбиты окна.

Два других беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали село Рождественка, при этом один из них детонировал на территории частного домовладения. Второй дрон ударил по легковой машине.

«У транспортного средства повреждены лобовое стекло и кузов», — говорится в заявлении.

Более того, украинские военнослужащие обстреляли село Графовка. Впоследствии здесь зафиксировали повреждения в двух частных домах и на местной линии электропередачи. Как отметил Гладков, из-за этого в двух населенных пунктах — Графовке и Репяховке — произошло отключение света.

Еще атакам беспилотников подверглись села Муром, Новая Таволжанка и хутор Балки. В первом населенном пункте целью стало сельскохозяйственное предприятие, во втором — частное домовладение, в третьем — линия электропередачи.

«Предварительно, пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что сейчас специалисты уточняют информацию о последствиях ударов. При этом сотрудники оперативных и аварийных служб должны приступить к их ликвидации после согласования работ с министерством обороны РФ.

Ранее украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области.