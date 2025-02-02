Вражеские БПЛА атаковали несколько регионов России

Минобороны: два беспилотника уничтожены над Белгородской и Ростовской областями

За 70 минут средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали над регионами России два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, дроны атаковали Белгородскую и Ростовскую области с 20:00 до 21:10.

Врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА был ликвидирован в Миллеровском районе. Рано утром в Ростовской области удалось подавить еще один вражеский дрон средствами радиоэлектронной борьбы. Днем в регионе объявляли опасность атаки БПЛА. Тогда Слюсарь также сообщил о сбитом БПЛА: летательный аппарат уничтожили силы мобильной огневой группы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель пострадал в результате атак ВСУ на сельскохозяйственные предприятия в селе Репяховка Краснояружского района. Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки. Кроме того, беспилотник ударил по легковому автомобилю на участке автодороги Борки — Бабка в Валуйском округе. У машины были повреждены кузов и остекление.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.