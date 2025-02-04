Две женщины ранены при атаке ВСУ на село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, две местные жительницы получили легкие осколочные ранения. Их доставили в больницу. Также частично повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Также, как отметил Богомаз, ВСУ атаковали FPV-дронами село Новый Ропск Климовского района.

31 января над Брянской областью были сбиты семь беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине.